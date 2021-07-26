Столичные рестораторы попросили Собянина разрешить работу без перчаток

Рестораторы Москвы обратились к столичному градоначальнику Сергею Собянину с просьбой исключить из его указа требование об обязательном ношении перчаток сотрудниками общепита, сообщают «Известия», ссылаясь на письмо председателя комитета «Деловой России» по ресторанному бизнесу Сергея Миронова.

«Он попросил Сергея Собянина установить единые профилактические требования и внести изменения в указ, отменяющие необходимость носить перчатки», - говорится в сообщении.

Также рестораторы считают, что «целесообразно было бы дать соответствующие рекомендации контрольно-надзорным органам».

Методические рекомендации по организации работы общепита в условиях пандемии были утверждены в мае прошлого года, в ходе составления документа представители контрольного органа и эксперты пришли к выводу, что постоянное ношение перчаток работниками общепита не замедлит скорость распространения коронавируса, но может нанести вред здоровью сотрудников, поскольку постоянное ношение перчаток способно привести к дерматиту и аллергии. После переговоров требование о ношении перчаток заменили на обязательную обработку рук антисептиками. Решение было закреплено в предписании главного санитарного врача по Москве от 9 июня 2020 г. и в распоряжении департамента торговли и услуг от 10 июня, напоминает газета.

Однако, несмотря на это, рестораторов продолжают массово штрафовать при отсутствии перчаток, ссылаясь на указ мэра, в котором содержится это требование. В настоящее время штраф за отсутствие перчаток удвоен и составляет до 300 тыс. руб. с одной точки.

