Тхэквондист Храмцов принёс России ещё одно золото на Олимпиаде-2020

Российский тхэквондист Максим Храмцов стал Олимпийским чемпионом, выиграв турнир в Токио в весовой категории до 80 кг.

В 1/8 финала наш боец уверенно победил спортсмена из Буркина-Фасо Файсала Савадого со счётом 13:6, в четвертьфинале Храмцов не оставил шансов хорвату Тони Канаету (22:0), в полуфинале — египтянину Сейфа Эйссу (13:1).

В поединке за первое место россиянин также легко и непринужденно сломил сопротивление представителя Иордании Салеха Эльшарабати (20:9).

Таким образом, сегодня на Играх в Токио сборная России выиграла три золота. Ранее Олимпийскими чемпионами стали саблистка София Позднякова, а также команда по спортивной гимнастики (Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный).

