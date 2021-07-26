В Кремле прокомментировали поездку Мишустина на остров Итуруп

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал поездку главы правительства Михаила Мишустина на остров Итуруп, который входит в Курильский архипелаг.

По словам представителя Кремля, премьер-министр РФ совершает рабочие поездки в те регионы страны, которые считает необходимым посетить, передаёт ТАСС.

«Что касается поездки Мишустина на Итуруп, то это председатель правительства РФ, и, конечно, он посещает те российские регионы, которые считает необходимым и над развитием которых, в том числе и в сотрудничестве с нашими партнёрами предстоит много работать», – подчеркнул Песков.

При этом он отметил, что наша страна будет и дальше доносить до японских партнёров свою позицию по заключению мирного договора, в том числе на высшем уровне. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что как-то однозначно формулировать условия для заключения мирного договора нельзя.

«Это непростая субстанция. Но она необходима для дальнейшего развития отношений между Россией и Японией», – резюмировал Песков.

Напомним, 26 июля глава Кабмина РФ Михаил Мишустин начал рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь. Программа началась с посещения Курильского архипелага, а именно острова Итуруп.

В этой связи постоянный заместитель внешнеполитического ведомства Японии Такэо Мори вызвал посла РФ Михаила Галузина в МИД и заявил протест. В свою очередь посол РФ Михаил Галузин после встречи с Мори заявил, что это является неприемлемым на основании базовой позиции России.

