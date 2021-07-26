В России создадут самолеты «Судного дня»

В Воронеже на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М началось создание самолета управления войсками на случай ядерной войны, сообщили агентству РИА «Новости» в оборонно-промышленном комплексе. В общей сложности войска получат два таких воздушных командных пункта. Проект носит название «Звено-3С», уточнил источник.

«Российские Воздушно-космические силы получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. Один находится в производстве», — рассказал собеседник агентства. Он подтвердил, что не исключает заказ третьего такого воздушного пункта управления.

Радиокомплекс самолета позволяет доводить приказы до командования войск в радиусе 6 тысяч километров, в том числе, до командиров стратегической авиации, подвижных и шахтных пусковых установок, подводных лодок-носителей стратегического ядерного оружия.

Данные самолеты «Судного дня» заменят имеющиеся Ил-80, построенные на базе пассажирских Ил-86. Дальность полета новых Ил-96-400М возрастет в два раза по сравнению с предшественником. Машины предназначены для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры. Самолеты способны дозаправляться в воздухе и в полете сопровождаются истребителями.

США также обладают летающими командными пунктами на базе Boeing 747.

