В России увеличилась средняя максимальная ставка по вкладам

Во второй декаде июля средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России, наибольших по объему депозитов физлиц в рублях, выросла с 5,3% до 5,46%, что стало максимумом с первой декады мая 2020 года, сообщает «Прайм» со ссылкой на Банк России.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России достигла максимума с первой декады мая прошлого года, когда она составила 5,5%. Рекордно низкий показатель средней ставки был зафиксирован в первой декаде октября прошлого года — 4,33%.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, «Тинькофф банк», ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.