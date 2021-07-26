В Тунисе из-за беспорядков введен комендантский час

В столице Туниса и ряде крупных городов, на фоне многочисленных акций протеста введен комендантский час, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «аль-Джазира». Волнения начались после того, как президент страны Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, а также о смещении накануне премьер-министра Хишема аль-Мешиши, министра обороны Ибрагима Бартаджи и и.о. министра юстиции Асны Бен Слимана.

Президент Туниса объяснил свои действия необходимостью спасения страны, ее государственности и народа. Оппозиции назвала произошедшее государственным переворотом.