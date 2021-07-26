Biocad получил разрешение на исследование новой векторной вакцины от коронавируса

Минздрав России выдал биотехнологической компании Biocad разрешение на проведение клинических исследований новой векторной вакцины от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств.

В соответствии с информацией в реестре целью клинического исследования является "оценка безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомбинантной векторной вирусной на основе AAV5-RBD-S".

В госреестре отмечено, что исследования будут проводиться до конца 2026 года, в них примут участие 360 пациентов. В рамках испытаний будет применяться раствор для внутримышечного введения.

Также ведомство разрешило в России клинические испытания комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник V» (они обозначаются кодами AZD1222 и rAd26-S), следует из реестра. сообщает РБК. Первая и вторая фаза испытаний продлятся до марта 2022 года, препарат изучат на 150 пациентах. Исследования пройдут в пяти организациях в Москве и Петербурге, их цель — «изучение безопасности и иммуногенности комбинации препаратов, вводимых по схеме «гетерологичный прайм-буст».

В сентябре 2020-го Biocad подписала соглашение с Центром им. Гамалеи о промышленном выпуске вакцины «Спутник V», до этого фармкомпания стала партнером центра «Вектор» по разработке вакцины.