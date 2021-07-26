Вслед за Тель-Авивом и Парижем «Яндекс» накормит Лондон

Российские бизнесмены продолжают активную экспансию на международный рынок экспресс-доставки продуктов. Буквально несколько дней назад Expert.ru сообщал об открывшемся в Сан-Франциско, США, сервисе Food Rocket — и вот очередная новость: «Яндекс» зарегистрировал в Великобритании международный бренд Yango Deli, который будет заниматься экспресс-доставкой продуктов в Лондоне.

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«Мы зарегистрировали юридическое лицо в Великобритании и действительно планируем развивать в этой стране услугу быстрой доставки продуктов с локальных мини-складов по модели “Яндекс.Лавки” под международным брендом Yango Deli, — подтвердили Expert.ru в «Яндексе». — Мы уже работаем по аналогичной модели в Израиле, а сейчас нанимаем команду и подбираем помещения под дарксторы в Лондоне».

В компании пока не готовы раскрывать детали проекта более подробно. Судя по зарубежным сайтам подбора персонала, компания уже начала набирать сотрудников в дарксторы и курьеров, которые будут развозить заказы на велосипедах. Продукты планируется доставлять, как и в «Яндекс.Лавке», за 10—15 минут.

Галопом по Европам

«Яндекс» начал осваивать международный рынок под брендом Deli в Израиле — первые дарксторы компании появились в 2020 году в Тель-Авиве. Сейчас их количество удвоилось, и теперь сервис работает в центральной, северной и южной части Тель-Авива, в Рамат-Гане и Гиватаиме.

Базу клиентов на новом рынке «Яндекс» сформировал благодаря запущенному ранее, в 2018 году, сервису «Яндекс.Такси». В Израиле и других странах такси от «Яндекса» зарегистрировано под брендом Yango — сокращенное от Yandex Go.

То, что российская компания решила мультиплицировать свою удачную бизнес-модель доставки продуктов на международном рынке, неудивительно: средний чек в Израиле в 2,5 раз выше, чем в России. На такие же показатели компания рассчитывает в Париже и Лондоне, сообщал «Яндекс» еще в апреле, когда компания впервые заявила о регистрации бренда Yango Deli. Уже тогда было анонсировано появление сервисов экспресс-доставки продуктов сначала в Париже (во II квартале), а затем, в III квартале — в Лондоне.

Офис Yango Deli в Лондоне

Сейчас парижский сервис «Яндекса» по быстрой доставке продуктов работает в тестовом режиме в центральных районах. В Лондоне, скорее всего, запуск доставки будет реализован таким же образом — начиная с центральных районов города.

Информации о дальнейших планах «Яндекса» развития экспресс-доставки за рубежом пока нет, но известно, что в направление e-commerce, куда входят «Маркет», «Лавка» и «Еда», компания планирует инвестировать от 400 до 500 млн долларов — такую сумму назвал на конференции с инвесторами финансовый директор компании Грег Абовский.

Экспресс-доставка придет вслед за такси

Напомним, что в России «Лавка» заработала в 2019 году. Всего за два года сервис стал доступен в крупных регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ленинградской области, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Казани. И всего год понадобился компании, чтобы выйти на международный рынок.

Впрочем, планы зарубежной экспансии появились даже раньше создания «Лавки». Еще в 2017 году, задолго до пандемии и роста сегмента e-commerce, в «Яндексе» объявили о намерении развивать международную составляющую: компанией были куплены UberEATS и Foodfox, которые позже превратились в «Яндекс.Еда». Тогда, в ноябре, Абовский заявил, что компания намерена расширять сервис по доставке продуктов и будет «инвестировать очень агрессивно на этом рынке», сообщал РБК.

Рынок экспресс-доставки продуктов на Западе достаточно молод, но несмотря на это в Великобритании быстро развились сервисы 15-минутной доставки продуктов: в 2020 и 2021 годах открылись Weezy, Zapp, Getir, Dija, Gorillas и

экспресс-доставка с российскими корнями Jiffy. Некоторые из них доставляют продукты менее чем за 10 минут. Есть в Лондоне и сервисы помедленнее: ждать их придется минут 20—30 минут. Это Uber Eats, DashMart и другие. Но и они пользуются не меньшей популярностью у британцев.

Тем не менее, открывая дарксторы в Лондоне и Париже «Яндекс» явно не опасается развиваться на рынке с большой и серьезной конкуренцией. В такой ситуации для компании важно быстро собрать базу пользователей, и сделать это проще, когда бренд уже узнаваем в стране, сообщал ранее финансовый директор «Яндекс.Лавки» Максим Автухов. А узнаваемость бренда компания уже обеспечила за счет сервиса такси. Сейчас он работает в 600 крупных городах 17 стран. Судя по всему, и распространения экспресс-доставок от российской компании в будущем следует ожидать в городах, где «Яндекс» уже освоился как узнаваемый бренд такси.