Закупки через Портал поставщиков в Москве выросли более чем в три раза в 2021 году - заммэра Ефимов

В Москве в первом полугодии 2021 года на Портале поставщиков общая сумма сделок на закупку товаров, работ и услуг составила 36,5 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в первом полугодии 2020 года и более чем в три раза превышает аналогичный показатель 2019 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С января по июнь 2021 года на Портале поставщиков было заключено 265,7 тысячи сделок малого объема на сумму 36,5 миллиарда рублей. Для сравнения за аналогичный период прошлого года на маркетплейсе заключили 222,1 тысячи сделок на сумму 24,2 миллиарда рублей. В первом полугодии 2019 года показатель был более чем в три раза ниже – 11,2 миллиарда рублей. Таких результатов удалось добиться благодаря развитию сервиса, которым с каждым годом пользуется все большее число поставщиков и заказчиков», – рассказал заместитель мэра.

Он уточнил, что сейчас на ресурсе зарегистрировано 230,1 тысячи поставщиков и 49,7 тысячи заказчиков. За первое полугодие 2021 года прирост составил 23,8 тысячи поставщиков и 2,2 тысячи заказчиков.

«Такое соотношение по количеству зарегистрированных поставщиков и заказчиков позволило получить экономию в ходе торгов в размере 3,4 млрд рублей. Всего на Портале поставщиков представлены заказчики из 37 регионов страны. В среднем за право заключения одной сделки в этом году боролись 7 поставщиков», – добавил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Самое большое количество закупок относится к категориям: «Медицинские товары», «Строительные товары», «Хозяйственные товары», «Образовательные услуги». Также в топ-5 направлений закупок в этом году вошла категория «Информационно технологические средства связи, электроника, программное обеспечение».