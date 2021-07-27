Акции дня: трейдеры ждут высокие дивиденды от ГК «Пик»

В лидеры торгов вышли акции строительной компании «Пик» по итогам торговой сессии во вторник, 27 июля. За день бумаги подорожали на +2,58% до 1087 рублей за акцию.

Ранее компания представила сильные результаты продаж за второй квартал 2021 года. Продажи недвижимости за этот период в квадратных метрах выросли на +41,4% год к году. Продажи недвижимости в деньгах увеличились на +89,2%. Все это дает трейдерам основания надеяться на высокие «дивы» по итогам полугодия.

По итогам 2020 года общая сумма дивидендов застройщика «Пик» составила 45,22 рублей на акцию или 14,87 млрд рублей. При этом по итогам первого полугодия 2020 года группа выплатила дивиденды в размере 22,71 рублей на акцию.

Весной этого года группа приняла новую дивидендную политику, согласно которой на дивиденды будут направлять не менее 30% скорректированной чистой прибыли по МСФО. Выплаты будут производить раз в полгода. С 2017 года компания направляла на «дивы» не менее 30% от чистого операционного денежного потока по МСФО.

Индекс Мосбиржи упал на -0,45 % до 3733,1 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,49% до 1594,64 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:45 мск стоила 73,26 доллара за баррель (-0,60%). Российская валюта слабела - 73,79 рублей за доллар.