Байден обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы 2022 года

Президент США Джо Байден обвинил Россию во вмешательстве в предстоящие в 2022 году промежуточные выборы в Конгресс посредством «дезинформации», сообщает «РИА Новости». Это заявление глава Белого дома сделал после посещения офиса директора национальной разведки США.

Как сообщают журналисты президентского пула, которые сопровождают Байдена, президент США «предупредил об угрозе настоящего военного конфликта, которым чреваты кибератаки со стороны России», а также заявил, что «Россия уже вмешивается в (промежуточные) выборы 2022 года, распространяя дезинформацию». Однако доказательств своим обвинениям Байден не привел.