«Чёрные оружейники»: поставки пресекаются, но не иссякают

Центр общественных связей ФСБ заявил на днях о проведённой сотрудниками ведомства спецоперации, в ходе которой была пресечена деятельность сорока пяти подпольных оружейников. Сообщается, что ликвидированы 32 подпольных оружейных мастерских в 25 регионах страны. В ходе операции изъято 272 единицы огнестрельного оружия, более 26,5 тысяч патронов различного калибра, 130 кг взрывчатых веществ, 65 ручных гранат, 439 артиллерийских боеприпасов и мин, 265 взрывателей, 20 глушителей для стрельбы. Среди изъятого оружия — автоматы, пистолеты-пулемёты, пулемёты, карабины, револьверы, винтовки и ружья различной модификации, как отечественного, так и иностранного производства.

«Действия нелегальных оружейников будут квалифицироваться с учётом новых норм уголовного законодательства, вступивших в силу 12 июля с.г., согласно которым ужесточается уголовная ответственность за преступления в сфере незаконного хранения, изготовления, переделки, сбыта оружия и его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств, в том числе с использованием сети Интернет, в составе группы лиц по предварительному сговору и организованной преступной группы», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Спецоперации проводятся регулярно

Проведённая ФСБ операция далеко не первая, говорит сотрудник Национального антитеррористического комитета, согласившийся прокомментировать вчерашние новости на условиях анонимности. Подобные оперативные мероприятия проводятся, по его словам, на регулярной основе сотрудниками различных спецслужб, в том числе — оперативниками Федеральной службы безопасности. В частности, в феврале нынешнего года ФСБ совместно с Росгвардией и МВД провели масштабную спецоперацию, в ходе которой также были изъяты сотни единиц оружия, патроны, гранаты, взрывчатые вещества и прочее, пресечена деятельность 43 подпольных оружейников. Подобная операция имела место и в июне прошлого года, когда спецслужбы ликвидировали подпольные оружейные мастерские в ряде регионов страны, задержав почти 30 изготовителей нелегального оружия.

Собеседник Expert.ru назвал несколько источников поступления «сырья» для подпольных оружейников.

«Есть несколько каналов, по которым преступники получают заготовки и образцы для своих “поделок” — рассказывает он. — Это, например, так называемые массогабаритные макеты, которые представляют собой точные копии боевого оружия, соответствующие оригиналу по размерам и массе. Изготавливаются подобные копии в качестве сувенирной или музейной продукции, средств обучения владению настоящим оружием, для использования при военно-исторических реконструкциях. От настоящего оружия их отличают особенности конструкции, не позволяющие применять их напрямую для ведения стрельбы. Но такие макеты вполне можно переделать, устранив упомянутые особенности (например, расточив запаянный ствол), и использовать в дальнейшем как боевое оружие».

Эхо войны и лихих 90-х

В качестве заготовок для изготовления боевых стволов собеседник Expert.ru называет также образцы оружия, которые появились в нелегальном обороте вследствие возникновения вооружённых конфликтов на территории России и сопредельных стран.

«После двух чеченских войн, после войны с Грузией, после вооружённого конфликта на Украине и т.д. на «чёрном» оружейном рынке появилось достаточно много как готовых образцов стрелкового и прочего оружия, так и комплектующих к ним, — говорит представитель НАК. — Нельзя забывать и о лихих 90-х, когда контроль над оружейными складами оставлял желать лучшего, что привело к утечке в криминальную среду достаточно большого количества стрелкового и другого оружия, которое используется так или иначе до сих пор».

Что касается материала, который поставляют подпольным оружейникам так называемые «чёрные копатели», выискивающие уцелевшие образцы оружия на местах сражений Великой Отечественной войны, то их доля, по словам собеседника Expert.ru, не очень велика.

«Во-первых, эта ниша уже достаточно вычерпана, и на местах боёв мало что осталось. Во-вторых, за десятки лет, прошедших после войны, оставшееся бесхозным оружие — что наше, что немецкое — в львиной своей доле пришло в негодность, и мало приспособлено для использования даже в качестве запчастей. Но определённая доля оружия на нелегальный рынок поступает и отсюда — в частности, холодное оружие, а также взрывчатые вещества, изъятые из уцелевших снарядов и мин времён Великой Отечественной», — сказал в заключение эксперт.

Несанкционированный вынос исключён

Существует ли возможность пополнения нелегального рынка или задела нелегальных оружейников за счет прямой утечки готовых изделий или комплектующих с оружейных предприятий?

В группе компаний «Калашников» такую возможность исключают полностью. Как сообщили Expert.ru в пресс-службе Группы, оружейники компаний «Калашникова» в полной мере выполняют требования Федерального закона «Об оружии», а также профильных государственных структур — Министерства торговли и промышленности Российской Федерации, госкорпорации «Ростех», и Росгвардии, которые устанавливают основные правила по хранению и учёту оружия, производимого на предприятиях «Калашникова».

В пресс-службе сообщили также, что на площадках Группы действуют внутренние инструкции по инвентаризации оружия и патронов.

«Всё оружие, все части оружия и все патроны, которые производятся и хранятся на предприятии, подлежат обязательному учёту. В процессе производства оружие хранится в специально оборудованных помещениях. Эти и другие меры исключают несанкционированный вынос готовой продукции с территории площадок», — заключили в пресс-службе.

Нелегалы — не конкуренты

Представители розничной торговли оружием полагают, что их ассортимент не представляет особого интереса для криминала.

«Мы не считаем, что оружие, которое продаётся в нашем салоне, может использоваться криминалом или в нелегальных целях, — прокомментировали Expert.ru ситуацию в пресс-службе оружейного салона «Арсенал». — Наша продукция пользуется преимущественным спросом у охотников или стрелков-спортсменов, которые ответственно подходят как к выбору оружия, так и к его применению».

Не испытывают в «Арсенале» и какого-либо отрицательного воздействия на свой бизнес — в том числе на спрос и объемы торговли — со стороны «черных» конкурентов.

«Мы специализируемся, в основном, на импортном оружии среднего и верхнего ценового сегмента. Таким образом, оружие изготовленное кустарно или нелегально не влияет на наш сегмент рынка», — сказали представители салона.

От себя добавим, что согласно Ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), дополненной поправками, внесёнными принятым 1 июля 2021 года Законом №281-ФЗ (« О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»), за указанные противоправные действия предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет, в зависимости от тяжести совершённого преступления.