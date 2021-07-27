ФРС может уступить давлению «ястребов»

Главе ФРС Джерому Пауэллу предстоит принять нелегкое решение. Руководство главного американского банка разделилось на два противоположных и один промежуточный лагеря. Это в начале пандемии главные финансисты США были едины в стремлении помочь экономике при помощи ежемесячных закупок центробанком гособлигаций на 120 млрд долларов. Сейчас же, когда первая экономика планеты восстанавливается быстрыми темпами, они спорят о дате начала сворачивания этой программы. Причем, эти споры, начавшиеся в июне, и без того горячие усиливает высокая инфляция, которую разгоняет стремительно восстанавливающаяся экономика.
Без особого риска ошибиться можно предположить, что открывающееся сегодня двухдневное заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке (ФРС) пройдет в горячих спорах «ястребов» и «голубей». Ястребы настаивают на немедленном начале сворачивания программы поддержки, голуби призывают не пороть горячку и предлагают начать процесс в январе 2022 года. Financial Times считает, что председатель Совета управляющих ФРС Джером Пауэлл тяготеет к голубям, сторонникам осторожных изменений монетарной политики, потому что в США сейчас почти 7 млн безработных. С другой стороны, он не может не обращать внимания и на коллег радикалов. Большинство специалистов сходятся во мнении, что Пауэлл, за которым последнее слово в принятии таких важных решений, примет половинчатое решение и начнет сокращать объемы закупок гособлигаций не 1 августа, как требуют ястребы, а на месяц-другой позже - осенью.
Главным голубем в ФРС считается Нил Кашкари, возглавляющий отделение ФРС в Миннеаполисе. Он, например, рассказал в интервью агентству Reuters в июне, что ФРС следует сохранять ключевую ставку близкой к 0 как минимум до конца 2023 года.
Кашкари поддерживают члены Совета управляющих Мишель Боумен и Лаэл Брейнард, а также Джон Уильямс (Нью-Йорк) и Мэри Дейли (Сан-Франциско).
У ястребов не менее сильная команда: Рафаэль Бостик (Атланта), Джеймс Буллард (Сент-Луис), Эрик Розенгрен (Бостон), Роберт Каплан (Даллас) и Патрик Харкер (Филадельфия). Они в отличие от противников из противоположного лагеря очень серьезно относятся к инфляции и не считают, что она быстро снизится. По их мнению, инфляция в этом и как минимум следующем годах будет значительно выше 2%, цели, давно поставленной ФРС. Столь длительный период такой высокой инфляции требует, уверены ястребы, быстрых и решительных действий и, в первую очередь, ужесточения монетарной политики за счет сворачивания закупки гособлигаций.
Главный, пожалуй, ястреб – президент Даласского отделения ФРС Роберт Каплан считает, что ФРС должна как можно раньше начать сокращать объемы покупаемых облигаций, потому что они добавляют ненужное «топливо» на и без того разогретый рынок жилья.
Между ястребами и голубями в главном банке США расположились центристы во главе с Джеем Пауэллом, т.е. те, кто частично соглашаются и с одними, и с другими. Вместе с Пауэллом осторожную позицию по судьбе программы поддержки американской экономики занимают Том Баркин (Ричмонд), вице-председатели ФРС Ричард Кларида и Рэндалл Куорлз, Лоретта Местер (Кливленд) и член Совета управляющих Кристофер Уоллер.
«Преждевременные действия будут ошибкой,- заявил недавно на слушаниях в Конгрессе Джером Пауэлл.- В любом случае период высокой инфляции продлится недолго, потому что у нас имеются средства для воздействия на нее. Но мы не хотим использовать их без особой необходимости, потому что они могут помешать восстановлению нашей экономики».