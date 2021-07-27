ФРС может уступить давлению «ястребов»

Главе ФРС Джерому Пауэллу предстоит принять нелегкое решение. Руководство главного американского банка разделилось на два противоположных и один промежуточный лагеря. Это в начале пандемии главные финансисты США были едины в стремлении помочь экономике при помощи ежемесячных закупок центробанком гособлигаций на 120 млрд долларов. Сейчас же, когда первая экономика планеты восстанавливается быстрыми темпами, они спорят о дате начала сворачивания этой программы. Причем, эти споры, начавшиеся в июне, и без того горячие усиливает высокая инфляция, которую разгоняет стремительно восстанавливающаяся экономика.

Без особого риска ошибиться можно предположить, что открывающееся сегодня двухдневное заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке (ФРС) пройдет в горячих спорах «ястребов» и «голубей». Ястребы настаивают на немедленном начале сворачивания программы поддержки, голуби призывают не пороть горячку и предлагают начать процесс в январе 2022 года. Financial Times считает, что председатель Совета управляющих ФРС Джером Пауэлл тяготеет к голубям, сторонникам осторожных изменений монетарной политики, потому что в США сейчас почти 7 млн безработных. С другой стороны, он не может не обращать внимания и на коллег радикалов. Большинство специалистов сходятся во мнении, что Пауэлл, за которым последнее слово в принятии таких важных решений, примет половинчатое решение и начнет сокращать объемы закупок гособлигаций не 1 августа, как требуют ястребы, а на месяц-другой позже - осенью.