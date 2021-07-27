«Газпром» не забронировал новый объём мощностей ГТС Украины на август

«Газпром» не забронировал на август новый объём мощностей ГТС Украины. Согласно данным венгерской торговой платформы RBP, всего на аукционе во вторник предлагалось забронировать на последний месяц лета прерываемые транзитные мощности в объёме 63,7 млн кубов «голубого топлива» в сутки, передаёт «Прайм».

Напомним, 19 июля прошел основной аукцион на бронирование твёрдых транзитных мощностей ГТС Украины. На нём «Газпром» выкупил весь предлагавшийся объём для прокачки газа через территорию «незалежной». Другими словами, речь идёт от 15 кубометров ежесуточно, как и в предыдущие месяцы.

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В декабре 2019 года РФ и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита российского газа через территорию «самостийной», в том числе транзитный контракт на 5 лет.

Согласно этому контракту российский газовый монополист гарантирует прокачку 65 млрд кубов газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Таким образом, ежесуточный объём прокачки газа перед Украинской в 2021 году составляет почти 10 млн кубов.

С начала года «Газпром» бронирует ежемесячно дополнительные транзитные мощности ГТС Украины, но всего однажды компания выкупила больше 15 млн. Тем самым, с учётом дополнительного бронирования «Газпром», как ожидается, будет прокачивать в августе через ГТС Украины примерно 124 млн кубов в сутки, как и в предыдущие месяцы.

