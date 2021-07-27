«Мелькомбинат №3» инвестирует в производство макарон на севере Москвы 1,5 млрд рублей - заммэра Ефимов

Столичному мелькомбинату город без торгов выделил земельный участок на севере Москвы площадью 0,5 га под новое производство макаронных изделий в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Такое решение приняла градостроительно-земельная комиссия. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Новая фабрика по производству макаронных изделий общей площадью около 8,5 тысяч квадратных метров появится в Хорошевском районе Москвы. Проект планируется реализовать до конца 2025 года, АО «Мелькомбинат №3» собирается инвестировать в него 1,5 млрд рублей. На производстве будет создано порядка 75 рабочих мест», - отметил заместитель мэра.

С начала года правительство Москвы приняло уже десять решений о предоставлении земли без торгов в рамках масштабных инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций в развитие новых производств превысит 7 млрд рублей.

«В 2021 году город уже выделил свыше 10 га земли в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. В столице появятся технопарки, мясоперерабатывающий завод, производство ударных инструментов, приборостроительный комплекс. Ожидается, что в общей сложности реализация этих десяти проектов позволит создать в городе свыше 1,2 тысячи новых рабочих мест», – сообщил руководитель департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров.