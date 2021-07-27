Politico объяснил, почему Меркель пошла на конфликт с США из-за «Северного потока - 2»

За два с небольшим месяца до главных выборов Германии канцлер Ангела Меркель, не обращая внимание на громкие протесты из Восточной Европы, договорилась с американским президентом Байденом об окончании строительства по дну Балтийского моря газопровода, которое усилит влияние Москвы на энергетическом рынке Европы. После переговоров между Байденом и Меркель в Вашингтоне немецкий канцлер позвонила в Кремль и рассказала о соглашении российскому президенту Владимиру Путину. Тот, как нетрудно догадаться, новостями остался доволен и похвалил собеседницу за твердую многолетнюю поддержку этого проекта, пишет Politico.

У Берлина и Москвы много разногласий, но в вопросе о целях газопровода «Северный поток 2» Ангела Меркель и Владимир Путин занимают одну позицию: это чисто коммерческий проект, имеющий отношение исключительно к экономике и не имеющий никакого отношения к политике, .

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В Европе и за океаном спорят о последствиях ввода второй очереди газопровода, но в одном все, за исключением, естественно, Германии соглашаются: проект усилит зависимость как всего континента, так и ФРГ от российского газа. В Берлине же на все упреки в отказе от энергетической независимости неизменно отвечали, что им все равно, по какому маршруту идет российский газ: через Украину или по дну Балтики. И хотя никто не спорит с тем, что кратчайшее расстояние между двумя точками прямая линия, т.е. маршрут через Украину, газовая инфраструктура этой страны настолько устарела и износилась за полвека существования, что это полностью нивелирует это преимущество. Для модернизации украинской газовой инфраструктуры и устранения постоянных утечек газа, по расчетам экономистов, потребуется 6 млрд долларов.

К тому же, Газпром готов платить Киеву за транзит газа как минимум до 2024 года, когда истекает срок действия контракта. В последние годы транзит газа через Украину обходился российскому газовому гиганту в среднем приблизительно в 2 млрд долларов ежегодно.

Германии не только нужен дешевый российский газ для восстановления первой экономики Европы после пандемии. В 2022 году Берлин выключит последний ядерный реактор. В планах также полностью отказаться к 2038 году от произведенной при помощи сжигания угля электроэнергии. Доля возобновляемой энергии в энергетическом балансе Германии постоянно увеличивается, тем не менее она еще не достигла даже 50%. Это значит, что после окончательного отказа от угля Берлину понадобится чем-то затыкать дыру в своем энергетическом балансе. Немецкие власти намерены сделать это при помощи чистого (по сравнению с углем) природного газа. Газом, кстати, также отапливается почти половина (45%) всех домохозяйств в ФРГ.

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Около 30% потребности Германии в газе дают Нидерланды. Вторую треть Берлин покупает у Норвегии и России. И наконец остаток правительство Меркель обеспечивает за счет внутренних источников. Однако Нидерланды планируют полностью прекратить добычу газа к 2030 году, что еще больше повышает важность российского газа и Северного потока.

Критики Северного потока и российского газа говорят, что существует немало и других источников получения голубого топлива, но для Берлина ни один не сравнится с простым и надежным подводным газопроводом. В результате чисто экономических причин ради дешевого и надежного российского газа Германия готова пренебречь позицией не только Украины, но и Польши, которая является таким же яростным противником Северного потока.

Дата закрытия последнего ядерного реактора была установлена еще в 2000 году, когда у власти в Германии находился Герхард Шредер. Ангела Меркель, придя к власти, с энтузиазмом взялась за Energiewende, переход к «чистой» энергетике, несмотря на то, что в стране было много критиков плана, утверждавших, что так рано отказываться от атомной энергии при еще слишком слаборазвитом производстве ветряной и солнечной энергии нельзя.

Меркель не скрывала ни тогда, ни сейчас, что рассчитывает «очистить» энергетику как раз при помощи российского газа, который Германия покупает уже полвека и с которым у нее проблем никогда не было, отмечает Politico.

Конечно, никакой любви к Путину, как это утверждают критики Ангелы Меркель, у нее нет. Просто она убеждена, что без российского газа немецкой энергетике, особенно сейчас при отказе от угля, не обойтись. Причем, эта убежденность настолько сильна, что она готова ради газа из России, а следовательно и Северного потока 2 испортить отношения не только с Киевом и Варшавой, но и с Вашингтоном. Свою решимость канцлер неоднократно показывала в предыдущие четыре года, когда Белый дом занимал ярый противник подводного газопровода Дональд Трамп.

Очередное подтверждение этого простого объяснения своей «любви» к Северному потоку Ангела Меркель предоставила на прошлой неделе, когда один из журналистов спросил ее, не жалеет ли она об отказе от атомной энергии. Канцлер ответила, что не жалеет, и добавила, что последствием этого решения явится зависимость Германии в обозримом будущем от природного газа.