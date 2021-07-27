Минюст разрешил регистрировать браки на дому и в больницах

Министерство юстиции разрешило россиянам регистрировать браки на дому или в больницах при «особых обстоятельствах», сообщает РБК со ссылкой на приказ Минюста.

«Основанием для выполнения административной процедуры проведения государственно регистрации заключения брака с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию в присутствии лиц, вступающих в брак, являются особые обстоятельства, указанные в заявлении заявителей», — говорится в документе. В приказе также указано, что при наличии оснований для отказа специалист ЗАГСа сообщает об этом заявителям, после чего выдает письменный отказ.

«Максимальное время совершения административных процедур при регистрации заключения брака в присутствии лиц, вступающих в брак, при особых обстоятельствах (с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию) составляет 150 минут с учетом времени в пути для проведения государственной регистрации заключения брака», – сказано в документе.