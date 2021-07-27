МВФ улучшил прогноз роста ВВП России в 2021 году

Международный валютный фонд улучшил прогноз роста российской экономики в 2021 году с 3,8%, до 4,4% ожидавшихся им в апреле, сообщает «Интерфакс». В январе 2021 года МВФ прогнозировал рост экономики России в текущем году на уровне 3%. При этом Фонд более пессимистично, чем раньше, оценил рост российской экономики в 2022 году – 3,1% вместо 3,8%.

Оценка роста мировой экономики в текущем году осталась неизменной – 6% (в январе 2021 года рост оценивался в 5,5%, в октябре 2020 года – в 5,2%).

Прогноз МВФ по росту российской экономики в 2021 году совпадает с оценкой ЦБ РФ, который повысил прогноз ее роста до 4,0-4,5% с 3,0-4,0%, одновременно понизив на 2022 год – до 2,0-3,0% с 2,5-3,5%. На этом фоне июльский прогноз Минэкономразвития РФ выглядит более сдержанным – 3,8%, хотя министерство и повысило его с 2,9%. В 2022 году Минэкономразвития ждет рост на 3,2%.

Рост мировой экономики в 2022 году, по мнению фонда, составит 4,9%, что на 0,5 процентного пункта (п.п.) превышает апрельские ожидания.

МВФ понизил прогноз роста экономики стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2021 году до 6,3% с 6,7%, в 2022 году повысил на 0,2 п.п., до 5,2%.

Экономика Китая, по мнению фонда, в текущем году вырастет на 8,1% (предыдущая оценка – 8,4%), в 2022 году – на 5,7% (5,6%).

Фонд существенно пересмотрел свою оценку роста ВВП Индии – если с октября прошлого года он неизменно улучшал свой прогноз, то сейчас существенно снизил - на 3 п.п., до 9,5%, но при этом улучшил на 1,6 п.п. прогноз 2022 года –до 8,5%.

Бразильская экономика, по оценке МВФ, вырастет на 5,3% (было 3,7%), в 2022 году – на 1,9% (было 2,6%).

Прогноз по росту ВВП развитых стран в 2021 году улучшен на 0,5 процентного пункта – до 5,6%, в 2022 году ожидается рост на 4,4% (было 3,6%).

По мнению МВФ, рост экономики США в 2021 году ускорится до 7% (предыдущий прогноз – 6,4%), в 2022 году он составит 4,9% (апрельский –3,5%).

Оценка роста экономики стран еврозоны повышена до 4,6% с 4,4%, в 2022 году ожидается 4,3% вместо 3,8%.