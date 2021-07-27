МВФ повысил прогноз по росту российского ВВП в 2021 году

Валовой внутренний продукт России вырастет на 4,4% в этом году и на 3,1% в следующем, говорится в новом прогнозе МВФ по мировой экономике. Ранее, в апреле, МВФ прогнозировал, что рост ВВП РФ составит 3,8% в 2021, так и в 2022 году, сообщает Reuters.

МВФ ожидает, что мировая экономика вырастет на 6,0% в 2021 году и на 4,9% в 2022 году, этот прогноз соответствует предыдущим оценкам.

После сокращения на 3% в 2020 году, самого резкого падения за 11 лет, российская экономика растет благодаря восстановлению потребительского спроса и высоким ценам на нефть, отмечает Reuters.