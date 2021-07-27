Названы неожиданные последствия коронавируса

Известный российский вирусолог Евгений Тимаков назвал неожиданные последствия коронавируса. По словам специалиста, у пациентов, которые перенесли COVID-19, могут появляться непонятные пятна перед глазами, передаёт РИА Новости.

При это он подчеркнул, очень много тромбозов сосудов сетчатки после коронавирусной инфекции, когда человек не воспринимает их, не понимает, что там микротромбик сидит.

«Ну появилось пятнышко, и появилось. Зрение при этом не падает, вот человек и не обращает на это внимание, а нужно срочно бежать к окулисту», – предупредил Тимаков.

Кроме того, он призвал пройти обследование у кардиолога и невропатолога, в том числе молодым пациентам.

«Зачастую у переболевших COVID-19 случаются неожиданные головокружения и обмороки, а также снижается толерантность к жаре и физическим нагрузкам», – резюмировал вирусолог.

Ранее сообщалось, что британский медицинский журнал The Lancet опубликовал исследование группы учёных из Имперского колледжа Лондона, Кембриджского и Чикагского университетов, подтверждающее падение уровня умственных способностей у людей после перенесённого коронавируса. При этом при заболевании средней степени тяжести последствия были сравнимы с постинсультными.

