Ozon протестирует экспресс-доставку цветов и подарков

Сервис Ozon опробует экспресс-доставку цветов и подарков силами продавцов, представленных на маркетплейсе, сообщила пресс-служба компании.

Подобные заказы будут собраны за час, сроки доставки варьируются до трех часов с момента оформления. Доставка на первом этапе будет осуществляться силами продавцов, осенью маркетплейс планирует подключить к доставке перечень интегрированных логистических партнеров.

Качество доставки будет осуществляться компанией Ozon и возьмет на себя общение с покупателем.

«Экспресс-доставка силами продавца поможет, с одной стороны, продавать товары со специальными условиями хранения, перевозки и использования, а с другой — удовлетворить спрос клиентов на быструю доставку, которая всё чаще становится определяющим фактором для покупки», - рассказала директора логистической платформы Ozon Степана Гусарова.

Сервис был анонсирован Ozon в марте текущего года, к июлю более 5 000 продавцов маркетплейсатработают по модели витрины.

