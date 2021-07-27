Прогноз погоды: в МЧС предупредили об угрозе ЧС в десяти регионах России

В ближайшие дни сразу несколько российских регионов накроют обильные ливни, град и грозы. При этом ухудшение погодных условий будет сопровождаться усилением ветра. Как предупреждают синоптики, его порывы могут достигать местами 27-28 метров в секунду.

В частности, по данным региональных Управлений МЧС, непогода обрушится на территории Дальневосточного, Сибирского и Северо-Кавказского федеральных округов. Кроме того, в десяти регионах страны мощный ветер может привести к нарушению работы ЖКХ, связи, транспорта, объектов энергетики и транспорта.

В свою очередь в Гидрометцентре прогнозируют, что в Туве, Хакасии, Амурской и Кемеровской областях пройдут сильные и продолжительные дожди, град, грозы и усиление ветра до 27 метров в секунду.

Ветер ураганных значений обрушится также на Северный Кавказ. Так, штормовые предупреждения выпущены в Чечне и Ингушетии, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставрополье.

В этой связи спасатели рекомендуют местным жителям, а также гостям вышеуказанных регионов переждать сильный ветер в помещении, закрыть плотно окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия.

Если ураган застал на улице, в МЧС советуют находиться, как можно дальше от шатких построек, мачт, ЛЭП и рекламных щитов. Нельзя прятаться от грозы под деревьями. Водители должны соблюдать дистанцию на дороге, а пешеходы правила ПДД.

Погода в Москве. Гидрометцентр повысил уровень опасности из-за жары в столице до «оранжевого»

В Москву же вернулся летний зной. После некоторой передышки в столичном регионе снова жарко. Так, во вторник, 27 июля в черте города, а также в области столбики термометров будут подниматься до плюс 30.

Из-за значительного повышения температурного фона Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до предпоследнего, «оранжевого» уровня. В предупреждении метеослужбы отмечается, что зной будет держаться в Москве до 20:00 мск.

При этом уже в 12:00 мск в Москве на столичной опорной станции в ВДНХ было зафиксировано + 27,5. Однако рекордной жары сегодня всё-таки не будет. Напомним, температурный максимум 27 июля принадлежит 2010 году. Тогда воздух в столичном регионе прогревался до плюс 35,7.

Ранее сообщалось, что согласно последним прогнозам метеорологов, в некоторых российских регионах жара задержится до конца лета, захватив даже сентябрь.