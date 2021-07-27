Путин заявил о выходе инфляции в Росси за целевые ориентиры

Глава российского государства Владимир Путин на совещании с членами Кабмина по экономическим вопросам заявил, что восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19 продолжается довольно высокими темпами.

Однако, как подчеркнул президент РФ, этот процесс связан с инфляционными рисками. При этом в самом начале встречи, российский лидер отметил, что регулярно обсуждает с правительством экономические вопросы, передаёт «Прайм».

«Мы смотрим на текущую ситуацию и на ближайшую перспективу, и на более отдалённую, – отметил Путин. – Нужно сверять часы, координировать работу. И это очевидный факт».

Кроме того, президент предложил сосредоточиться на том, как экономика России преодолевает последствия эпидемии.

«Мы видим, что восстановление экономики в целом продолжается и довольно высокими темпами. Это объективный процесс, который связан и с инфляционными рисками», – сказал Путин.

По словам Путина, инфляция в России незначительна, но она выходит за целевые ориентиры. Поэтому здесь важны выверенные шаги.

«Мы фиксируем быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда. Но как и за рубежом также сопровождается ростом инфляции, которая пусть не столь значительна, но всё же выходит за наши целевые ориентиры», — резюмировал Путин.

