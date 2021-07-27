Россия впервые в своей истории выиграла женское командное многоборье в гимнастике на Олимпиаде

Команды России впервые в своей истории выиграла золото командного многоборья в гимнастике на Олимпийских играх.

Наша сборная в составе Лилии Ахаимовой, Виктории Листуновой, Ангелины Мельниковой и Владиславы Уразовой опередила гимнасток из США, которые уступили нашим спортсменкам более трёх баллов. Бронза у команды Великобритании.

Напомнив, в последний раз отечественная победа в женском командном многоборье в гимнастике была добыта на Играх-1992 в Барселоне. Тогда это была сборная СНГ, которая также выступала под олимпийским флагом.

