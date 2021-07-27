Рынок металлов: олово развивает тактический успех

В конце прошлой недели стоимость фьючерсов на олово с поставкой через три месяца подскочила на Лондонской бирже металлов (LME) до 34 тысяч долларов за тонну. Таким образом, пишет The Wall Street Journal, показатель побил свой предыдущий рекорд десятилетней давности. Цены выросли примерно на 9% с начала июля и почти на 70% — за год. И тем не менее, перспективы металла остаются сильными: спрос на олово будет поддерживать быстрое развитие проектов в сфере возобновляемой энергетики и 5G-технологий.

Помимо этого, в ближайшей перспективе на рынок будут оказывать влияние «коронавирусные» настроения: штамм «дельта» распространяется быстрее, чем ранее обнаруженные штаммы. В связи с этим многие страны закрывают границы, нарушается логистика. И рынок промышленных металлов (как минимум в Юго-Восточной Азии) вполне может столкнуться с нехваткой олова, которое используют при монтаже интегральных схем и соединений.

Дефицит как фактор роста

Среди металлов, торгующихся на LME, олово в этом году показывает самые лучшие результаты, отмечает глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова. Такой рост вызван несколькими причинами. Олово используется в электронике при монтаже интегральных схем, и спрос на него резко вырос в период пандемии вместе со спросом на бытовую электронику. Спрос будет расти еще и из-за конкуренции между компаниями, которые занимаются разработкой высокопроизводительных компьютерных чипов, для производства которых также требуется олово.

Дефицит же вызван тем, что в ключевых странах-производителях олова — Руанде, Мьянме, Малайзии и Индонезии — растет заболеваемость COVID-19. Две последних уже ограничили поставки металла из-за карантинных мер. Не добавляет оптимизма и ситуация в Мьянме — третьем по величине мировом производителе олова, — где в феврале произошел военный переворот и ситуация до сих пор далека от стабильной. На 25% ожидается сокращение объема производства и на китайских заводах в провинции Юньнань.

Скорее всего, предполагает Тарасова, рост цен продолжится и в ближайшее время, поскольку спрос и далее будет существенно превышать предложение, которое снизилось до минимальных значений за последние 30 лет. На рынке фьючерсов уже сейчас наблюдается характерная для периодов снижения предложения ситуация бэкворда, когда котировки по фьючерсам ниже цен на товар с немедленной поставкой.

Объект для спекуляций, но не для инвестиций

Между тем, во вторник, 27 июля, цены на олово на утренних торгах демонстрируют отрицательную динамику, снижаясь на 0,4%, вслед за другими цветными металлами, которые теряют еще больше: медь —1,1%, никель — 2,1%, указывает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман. Это достаточно неожиданно, учитывая, что 26 июля фьючерс на олово (TINc1) вырос, обновив исторические максимумы, на 2%, до 34 700 долларов за тонну.

Возможно, предполагает эксперт, на сегодняшних торгах стоит ожидать повторения вчерашнего алгоритма волатильности, когда рано утром из-за мощного падения китайского фондового рынка (индекс Hang Seng потерял сразу 3,9%, это самое сильное однодневное падение за последний год) и несмотря на сохраняющийся дефицит олова в мире (около в 10 тыс. тонн в 2021 году), цены на этот металл с открытия торгов упали почти на 1%.

Позже, впрочем, когда негативные настроения отступили, благодаря более нейтральной динамике европейских торгов и оптимизму американской торговой сессии (S&P 500 обновил исторический максимум), цены на олово в тот же день под влиянием дефицита предложения смогли не только отыграть потери, но и вырасти, закрыв понедельник с результатом +2,0%.

Сегодня, 27 июля, в Китае идут еще более мощные распродажи: Hang Seng теряет 5,5%. К вчерашним опасениям о более жестком регулировании других (помимо репетиторства) отраслей китайской добавились данные о замедлении темпов роста объема прибыли в промышленности Китая в июне — с 36,40% г/г до 20,0% г/г, отмечает Розман. Поэтому, как и вчера, следует ожидать давления на рынок цветных металлов по крайне мере до второй половины дня, когда торги в Европе и США могут смягчить негативную тональность и позволить инвесторам вернуться к отыгрышу более объективного фактора — дефицита предложения олова.

Об этом же говорит и техническая картина: пока фьючерс на олово (TINc1) остается выше важного уровня поддержки 33 600 долларов за тонну, среднесрочной базовой целью восходящего движения остается диапазон цен 37—38 тыс. Что, касается более локальных колебаний, то здесь стоит сосредоточиться на диапазоне 34—35 тыс. долларов: если будет пробита верхняя граница этого коридора, то можно ожидать еще одного шага на пути к среднесрочной цели — отметке 35,8—36 тыс. долларов за тонну. Если же негативные настроения усилятся, и нижняя граница диапазона в 34 тыс. за тонну не устоит, рынок ждет проверка на устойчивость восходящего тренда с тестом диапазона 33—33,6 тыс. за тонну.

И все же, уверен Александр Розман, дефицит предложения олова, который подталкивает цены к новым историческим максимумам, в 2022 году должен исчезнуть. Этому будет способствовать увеличение объемов производства в Китае, Индонезии и в других странах — крупных поставщиках олова из-за роста цен и благодаря снятию эпидемиологических ограничений. Кроме того, стоит ожидать снижения транспортных издержек вследствие удешевления контейнерных перевозок, а также из-за нормализации спроса. В итоге цены на олово могут вернуться в 2022 году к уровням начала 2021 года, колебавшимся в пределах 23—25 тыс. долларов за тонну. Поэтому для инвестиций этот металл вряд ли подходит — скорее, он интересен в качестве объекта спекулятивных операций.