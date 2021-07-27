Социологи узнали, сколько жителей Украины готовы избрать Зеленского на второй срок

Согласно опросу социологической группы «Рейтинг», число жителей Украины, которые готовы избрать действующего президента страны Владимира Зеленского на второй срок, упал до 27,7%.

13,4% респондентов поддержали бы лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. На третьем месте рейтинга бывший премьер и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (11,4%), передаёт РИА Новости.

Дале расположились сопредседателя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко (10,1%), бывший глава СБУ, лидер партии «Сила и часть» Игорь Смешко (7,8%), бывший премьер и лидер партии «Стратеги Гройсмана» Владимир Гройсман (6,1%), лидера партии «Наши» Евгениф Мураев (6%), а также спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (4,1%). Поддержка других кандидатов ниже 3%"

Рейтинг доверия к политикам также возглавляет Зеленский – еиу доверяют 45% участников опроса, не доверяют – 52%. Тимошенко доверяют 31%, не доверяют – 68%.

Дале следуют Бойко (25% и 57%), Порошенко (26% и 72%), глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук (18% и 70%) и премьер-министр Денис Шмыгаль (16% и 51%).

Социологический опрос проводился методом телефонного интервью в период с 23 по 25 июля среди2,5 тыс. жителей Украины старше 18 лет во всех областях страны, за исключением территорий ДНР и ЛНР.

