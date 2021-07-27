США заявили о возросшей активности ВВС РФ возле Аляски

Заместитель начальника штаба ВВС США Клинтон Хиноут заявил, что американские ВВС в 2020 году перехватили у Аляски больше российских самолетов, чем когда-либо с завершения холодной войны, сообщает ТАСС.

«Есть не только тревожные тренды в ситуации в Арктике, есть и конкретная активность. Не вся эта активность доброжелательная. Например, в прошлом году мы перехватили больше российских военных самолетов в районе Аляски, чем когда-либо с холодной войны. Так что идет не просто соревнование, а соревнование в военной сфере... Из-за таких перемен мы фокусируемся на Арктике и модернизируем нашу стратегию, чтобы США сохраняли свое присутствие, сотрудничали с союзниками и партнерами, но также при необходимости могли соревноваться в военной сфере в Арктике», – сказал Хиноут на мероприятии по безопасности в Арктике, организованном Международным центром Вудро Вильсона.

Ранее министерство обороны России заявило, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».