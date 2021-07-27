В России выявили более 23 тыс. новых случаев COVID

В России за сутки выявили 23 032 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Нарастающим итогом в стране зафиксировано 6 172 812 случаев заражения. Выздоровели от вируса 5 526 950 человек, погибли — 155 380. За последние сутки успешно поправились 20 116 пациентов, скончались 779 человек. 26 июля сообщалось о 23 239 случаях заражения.

Лидировать среди регионов по числу выявленных инфицированных ковид продолжает Москва, где за сутки число новых пациентов с коронавирусом выросло на 2623. Общее число зарегистрированных больных в столице составило 1 493 330 человек. Выздоровели от коронавируса 1 341 106 пациентов, умерли — 25 305. В топ-5 регионов вошли Московская область (+1973), Санкт-Петербург (+1923), Нижегородская область (+539), Свердловская область (+490).

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Лидируют США — 34,5 млн случаев заражения, далее следуют Индия (+31,4 млн случаев) и Бразилия (+19,7 млн случаев).

