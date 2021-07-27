Тхэквондист Владислав Ларин завоевал для сборной России седьмое золото

На соревнованиях по тхэквондо на Олимпиаде в Токио Владислав Ларин выиграл золотую олимпийскую медаль.

Поединок состоялся в весовой категории свыше 80 килограммов, в котором россиянин победил Деяна Георгиевски из Северной Македонии со счетом 15:9.

Сборная России впервые в истории стала победителем медального зачета на Олимпийских играх по тхэквондо.

Владислав Ларин принес сборной России седьмую золотую медаль.

В активе сборной России на Олимпийских в Токио семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовых медали.