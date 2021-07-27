Цены на бензин: власти готовы пойти на крайние меры

Рекордный рост оптовых цен на автомобильный бензин, который отмечается в России в последнее время, заставил власти не только задуматься о мерах по остановке этого процесса, но и предпринимать вполне конкретные шаги. Так, уже в ближайшее время в стране может быть введен временный запрет на экспортные поставки бензина. По крайней мере, «нормативка на временный запрет готова», пишет ТАСС со ссылкой на слова заместителя министра энергетики Павла Сорокина.

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Чиновник заявил, что решение будет приниматься на основе динамики биржевого роста или падения цены топлива и насыщения рынка объемами.

«Если не будет улучшения, то мы в ближайшие дни это решение примем», — отметил он. А улучшений пока нет: бензин марки «Премиум-95» (АИ-95) достиг уровня 60 029 руб. за тонну, а «Регуляр-92» (АИ-92) — 57 597 руб.

Запрет — дефицит — откат

Нефть — рыночный продукт, цены на который определяют покупатели на бирже, напоминает руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. Когда дорожает нефть, дорожает бензин, пластиковые изделия и множество других продуктов, создаваемых из нефти. Лето ежегодно характеризуется некоторым повышением цен на бензин, связанным с увеличением спроса — люди чаще пользуются личным транспортом, а некоторые нефтеперерабатывающие заводы встают на ремонт.

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На данный момент ремонт закончен на двух крупных НПЗ (в Лойне, Германия, и в Мозыре, Беларусь), потребляющих российские нефтепродукты, в связи с чем спрос на предыдущей неделе мог немного вырасти. Поэтому готовность Минэнерго ввести запрет на экспорт бензина выглядит понятной с точки зрения сдерживания цен на внутреннем рынке, указывает эксперт. На фоне разгона инфляции внутри страны это решение может обеспечить наличие топлива на заправках. Но цены на бензин для конечных покупателей, вероятно, все равно вырастут.

Более того, полагает Донцов, регулирование может дать обратный результат: цены спекулятивно вырастут, чтобы покрыть издержки нефтетрейдеров, которые будут вынуждены сорвать экспортные контракты из-за ограничения министерства энергетики. Цены вниз уже не вернутся, а если правительство установит ограничения по стоимости, то нефтебизнес может временно придержать топливо в своих хранилищах и не отгружать его на заправки с убытком, пытаясь одновременно договориться с правительством.

Цены на бензин на оптовом рынке растут с начала года, но в последний месяц они обновляют пиковые значения: АИ-92 подорожал с начала года на 11,6%, до 57061 руб./т, АИ-95 — на 13,9%, до 59007 руб./т, приводит статистику Татьяна Крылова, управляющий Санкт-Петербургским филиалом Промсвязьбанка. Такая ситуация обусловлена рядом факторов: ростом цены на нефть, колебаниями курса рубля и сезоном отпусков в условиях ограничений на авиаперевозки, а также ремонтными работами на НПЗ.

На розницу рост цен оптового рынка транслируется, но не так заметно, поскольку там все же есть ограничения по росту на уровне инфляции, указывает эксперт. Так, розничные цены на бензин выросли на 4,4%, до 48,06 руб./л, а на дизельное топливо — на 4,3%, до 49,82 руб./л.

По оценкам ПСБ, в 2021 г. в рознице цены на бензин вырастут на 6,7% г/г, а на дизель — на 5,3% г/г при ожидаемой инфляции 6% г/г. Опережающий рост цен на бензин будет обусловлен повышенным сезонным спросом, стимулирующим подорожание топлива цен в оптовом сегменте. Демпфирующий механизм, уверена Татьяна Крылова, будет сглаживать рост цен, но риски их частичного выхода за пределы инфляции все же существуют.

Отрасли-кормилице пора посидеть на диете

Похоже, в Минэнерго до последнего рассчитывали на умеренную стабилизацию бензиновых цен на заправках — или хотя бы на бирже — к концу июля, комментирует происходящее шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. В эти сроки ожидалось завершение сезонных ремонтных работ на основных российских НПЗ, и заявлениями в подобном ключе ведомство продолжало бравировать ещё буквально в середине месяца, надеясь отсрочить неизбежное введение более крутых мер.

Однако время идёт, цены на топливо неумолимо растут, а надежды тают, указывает эксперт. В правительственных кабинетах окончательно осознали, что ситуация не разрешится сама собой, и наконец-то оказались готовы не ограничиваться набившей оскомину фразами про «регулярный мониторинг топливного рынка» и некие, видимо, уже невыполнимые, договорённости о сдерживании цен с представителями отрасли.

Очевидно, что уровень цен на горючее в России, нефтедобывающей стране, становится уже не просто неприличным, а просто неподъёмным грузом для несырьевых секторов экономики. Издержки большинства предприятий и без того высоки, а на себестоимости едва ли не любой продукции всё сильнее сказывается не только долговая нагрузка в виде задолженностей перед банками, за лизинг оборудования или аренду производственных и складских помещений, но и составляющая грузоперевозок, явно подхлёстывающая новые витки инфляции. Поэтому, полагает Пушкарёв, высоки шансы, что правительство решится уже с начала августа ввести как минимум трёхмесячный мораторий на вывоз бензина из страны. Цель ясна: предельное насыщение внутреннего рынка, способное если не сбить заметно, то хотя бы остановить цены.

В такой ситуации НПЗ в течение какого-то времени некуда будет девать свой товар, но если запретить экспорт на более короткий срок — допустим, всего на месяц — то заводы могли бы просто переждать и придержать топливо, рассчитывая всё-таки реализовать его потом иностранным покупателям, поясняет Пушкарёв. Экспортные цены все равно останутся более выгодными, чем наши внутренние, которые пока и близко не подходят к тем же европейским — даже после всех уже произошедших повышений. Если же будет известно, что запрет на экспорт продлится, скажем, всю осень, или до конца года, то, возможно, небольшое снижение цен в пределах 2—2,5 руб. за литр постепенно и произойдёт. Скорее всего, не сразу, а в течение «образцово-показательных» полутора-двух месяцев.

К сожалению, в этом процессе главным определяющим фактором может стать вовсе не конкурентная среда, которой в плане бензина в России по большому счету и нет, и даже не необходимость срочно реализовать образовавшиеся излишки топлива, говорит Пушкарёв. Дело в желании производителей продемонстрировать правительству, что цены-де, смотрите, снижаются, а значит и временные меры по ограничениям на экспорт можно отменять: эффект-то вроде бы достигнут! Однако этот эффект может быть обманчивым и очень кратковременным, замечает эксперт. Он успокоит общественное мнение, а затем, если запреты просто отменят, не заменив их новой ограничивающей рост цен сбалансированной системой внешних и внутренних квот на поставку, вся история вернётся на круги своя, и уже к началу 2022 года бензин будет стоить примерно так же, как сейчас, если не на 2—3% дороже.

Понятно, что нефтяная отрасль — кормилица бюджета. В правительстве готовы, может быть, пожертвовать частью поступлений от налогов и акцизов с экспорта, остановив его совсем, но долго держать такие меры невозможно, уверен Пушкарёв. Однако и возвращаться, к системе демпфера, при которой владельцам НПЗ, аффилированным с крупнейшими добывающими компаниями, государство ещё и напрямую доплачивает из бюджета разницу в виде части «выпадающих доходов» от внутреннего рынка, тоже нельзя. Потому что фактически у них доходы от внутреннего рынка никуда не выпадают, благополучно продолжая расти. НПЗ получают и выгоду с реализации дорогого бензина внутри страны, и экспортные прибыли, и демпфер, что вообще уже лишено уже с точки зрения государственных интересов какой бы то ни было логики.

Стабилизировать цены на топливо надолго может лишь система, контуры которой предлагал, грозя нефтяникам, ещё весной 2018 года Дмитрий Козак, будучи тогда вице-премьером в правительстве Медведева, полагает Пушкарёв. А говорил он о том, что если цены на бензин не успокоятся на более длинном горизонте, то придётся ввести как систему на постоянной основе жёсткие квоты для экспортёров на вывоз определённых объёмов топлива за рубеж.

Очевидно, что сделать это можно, не вызвав на топливном рынке России дефицита, если разрешённые объёмы кормления за счёт экспорта для каждой конкретной компании будут зависеть напрямую от выполнения возложенных на неё правительством же «социальных» обязательств по продаже определённых существенных объёмов бензина на внутреннем рынке — причём, по цене, ограниченной потолком, индексируемым намного ниже средней инфляции.

Ближайший полный запрет на экспорт бензина, разумеется, может рассматриваться как временный тест наиболее суровых административных мер. После него система квот на вывоз вместо запрета уже рассматривалась бы нефтеотраслью не как закручивание гаек, а как послабление, которое удерживало бы на определённом достаточном уровне и доходы бюджета, и рентабельность производителей.