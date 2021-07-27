Турция может признать Крым российским

Турция может признать Крым российской территорией, но только при одном обязательном условии.

Как пояснил профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал, Москва должна официально признать Турецкую Республику Северного Кипра независимым государством, передаёт Lenta.ru.

«Я лично убеждён, что Анкара и Москва должны заключить соглашение по Крыму и Турецкой Республике Северного Кипра. При этом Россия должна возглавить движение по признанию республики», — подчеркнул Хасан.

По его мнению объединенный Кипр может стать членом НАТО, что противоречит интересам РФ. В этой связи Унал полагает, что как только Москва признает Северный Кипр, Анкара перестанет считать Крым частью Украины. И сразу же турецкие авиакомпании возобновят прямые рейсы на полуостров.

«Я считаю, что Украина не станет жертвовать отношениями с Турцией в случае признания Крыма российским. Хорошие отношения с Анкарой нужны Киеву для вступления в НАТО и решения других вопросов», – резюмировал профессор, заявив, что давление на Россию из-за полуострова продолжится, в частности со стороны Вашингтона. Кроме того, он отметил, что «все прекрасно понимают, что никто Украине Крым не вернёт».