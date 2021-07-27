Ученые назвали полезную для сердца долю алкоголя

Согласно исследованию ученых их Великобритании и Австралии, умеренное потребления алкоголя - до 105 г в неделю значительно снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования публикует BMC Medicine.

«Для вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний пьющим людям, возможно, не нужно прекращать пить. Тем не менее, они должны знать, что самый низкий риск смертности и других сердечно-сосудистых событий, вероятно, связан с более низким уровнем потребления алкоголя, примерно до 105 г в неделю», — говорится в итогах исследования.

Ученые рассказали, что «здоровая» доза алкоголя составляет не более 3,7 л пива или сидра или 6,5 бокалов вина. Также они добавили, что в принципе непьющим людям не стоит начинать пить, так как их шансы на неблагоприятные последствия для здоровья из-за этого повышаются.

Минздрав России неоднократно заявлял, что безопасной доли алкоголя не существует, она равна нулю.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым 38% россиян вообще не употребляют алкоголь, 25% респондентов употребляют алкоголь реже одного раза в неделю.

