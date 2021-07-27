Ученые рассказали, когда начинает падать уровень антител к COVID после вакцинации

Общий уровень антител после прививки от коронавируса начинает падать уже через шесть недель и может упасть более чем на 50% в течение десяти недель, сообщает журнал The Lancet, ссылаясь на результаты исследования ученых Университетского колледжа Лондона.

Уточняется, что ученые изучили данные 600 привитых человек. В ходе исследования выяснилось, что после двух доз вакцины Pfizer уровни антител значительно выше, чем после вакцины AstraZeneca. Специалисты отмечают, что пока не могут объяснить всех последствий от снижения антител в плане защиты от коронавирусной инфекции. Как показывают другие исследования, вакцины остаются эффективными в предотвращении тяжелых форм COVID-19.

Для привитых Pfizer уровни антител снизились со среднего значения 7506 единиц на миллилитр (ед/мл) в течение 21-41 дня до 3320 единиц на миллилитр через 70 дней и более. У людей, получивших прививку Astra Zeneca уровни антител снизились со среднего значения 1201 единица на миллилитр через 0-20 дней до 190 единиц на миллилитр (67-644) через 70 или более дней. Ученые в своем исследовании отметили, что в случае продолжения снижения антител такими темпами, защитные свойства вакцины значительно уменьшатся, особенно в отношении новых вариантов вируса.

