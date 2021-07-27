В En+ Group отчитались за первые шесть месяцев года и предупредили о влиянии экспортных пошлин

В первом полугодии 2021 года En+ Group продемонстрировала рост как в металлургическом, так и в энергетическом сегментах: выработка электроэнергии на ГЭС увеличилась на 15,3%. Производство алюминия в первом полугодии 2021 года было стабильным и составило 1,9 млн тонн, а его продажи выросли на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Достичь подобных результатов во многом удалось благодаря принципам, которые определил основатель En+ Олег Дерипаска. Еще в 2015 году в своем Instagram-аккаунте он отмечал: «Уверен, что бизнес должен одним из первых реагировать на изменение среды: инвестиции в IT, телекоммуникационные проекты и навигационные системы, технологизация промышленных производств, повышение энергоэффективности, ресурсосбережение и внедрение перспективных энергоносителей».

Алюминиевый передел

Объем производства алюминия практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 1 868 тыс. тонн. Однако за счет ранее накопленных запасов металла его реализация выросла на 5,8% и составила 2 000 тыс. тонн.

Объем реализации продуктов с добавленной стоимостью вырос до 1 010 тыс. тонн, а их доля в общем объеме продаж алюминия возросла до 50% по сравнению с 42% в 1 полугодии 2020 года.

Основным рынком сбыта продукции En+ Group в первом полугодии по-прежнему оставалось Европейское направление, хотя его доля снизилась до 41%, в то время как доля Азии выросла до 26%. Кроме того, был заметен сдвиг продаж в сторону России и стран СНГ, чья доля выросла до 25%.

«Несмотря на то, что ситуация с пандемией остается напряженной в регионах нашего присутствия, в первом полугодии компания En+ Group вновь смогла продемонстрировать хорошую динамику роста в обоих сегментах. В металлургическом сегменте нам удалось увеличить долю продаж продукции с добавленной стоимостью до 50% от общего объема продаж по сравнению с 42% в первом полугодии 2020 года – прокомментировал генеральный директор En+ Group Владимир Кирюхин. - Мы наблюдаем высокий спрос в металлургическом сегменте, что должно положительно сказаться на наших финансовых результатах благодаря значительному увеличению цены реализации».

Владимир Кирюхин также уделил внимание «менее позитивным» для компании и всей отрасли временные экспортные пошлины, ранее утвержденные правительством России. Они будут действовать до 31 декабря 2021 года, а их размер будет складываться из базовой ставки (15%) и дополнительного коэффициента (для алюминия он составит 254 долл. США за тонну). Генеральный директор En+ считает, что влияние пошлин на финансовые результаты компании будут заметны уже во втором полугодии 2021.

Зеленая энергия

Существенный рост в первом полугодии 2021 года продемонстрировал и энергетический сегмент En+. Электростанции выработали 44,0 млрд кВтч электроэнергии - рост пришелся на «зеленую» энергетику: выработка ГЭС составила 36,9 млрд кВтч (рост на 15,3% год к году).

«Энергетический сегмент увеличил генерацию, при этом выработка электроэнергии на ГЭС увеличилась на 15%, чему способствовало рост запасов гидроресурсов, а также повышение эффективности в результате реализации нашей программы "Новая энергия"» - сообщил Владимир Кирюхин.

"Новая энергия" – это долгосрочный и обширный план модернизации ГЭС Ангаро-Енисейского каскада. К ним относятся Братская, Усть-Илимская, Иркутская и Красноярская ГЭС. За первые шесть месяцев года их модернизация обеспечила рост выработки дополнительных 936,3 млн кВтч. Одной из задач программы также является снижение воздействия на климат путем предотвращения выбросов парниковых газов тепловой и электрической генерацией на ТЭC. За отчетный период удалось предотвратить 1 085 тыс. тонн CO2.

«Важным фактором, который в дальнейшем окажет влияние на отрасль, стали европейские законодательные инициативы. Так, 14 июля 2021 года Еврокомиссия официально представила экологический план EU Green Deal, предполагающий снижение к 2030 году выбросов парниковых газов на 55% к уровню 1990 года. Он предполагает введение трансграничного углеродного налога (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) на импорт в страны ЕС стали, цемента, алюминия, удобрений и электроэнергии. Мы строго придерживаемся нашей стратегии снижения выбросов парниковых газов и позитивно оцениваем эти инициативы. Считаем, что при разумном сбалансированном подходе новое «зеленое» законодательство действительно сможет мотивировать промышленные и добывающие компании больше инвестировать в модернизацию и развитие технологий. En+ Group готова использовать все возможности, которые открывает «зеленая» экономика», - отметил Владимир Кирюхин.