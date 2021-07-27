В Германии на мусоросжигающем предприятии прогремел взрыв

Мощный взрыв прогремел на мусоросжигающем предприятии в немецком Леверкузене, по предварительным данным есть пострадавшие, передает мэрия федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия. Первоначально о происшествии сообщили СМИ, после пришло и официальное подтверждение от полиции.

Инцидент произошел в районе Бюрриг на западе города, с момента взрыва от места происшествия поднимается густой столб черного дыма, что видно на фото и видео из соцсетей. Сотрудники компании Currenta, которой принадлежит аварийная промзона Chempark, обратилась к жителям района с призывом укрыться в помещении и плотней закрыть окна и двери.

