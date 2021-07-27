В Кремле оценили соглашение по Крыму, предложенное в Турции

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков оценил возможность сделки с Москвы и Анкары по Крыму, которую озвучил профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал.

Напомним ранее он заявил, что власти Турции могут признать Крым российской территорией, но только при одном обязательном условии. По его мнению Москва должна официально признать Турецкую Республику Северного Кипра независимым государством.

«Я лично убеждён, что Анкара и Москва должны заключить соглашение по Крыму и Турецкой Республике Северного Кипра. При этом Россия должна возглавить движение по признанию республики», — заявил Хасан.

В ответ на это пресс-секретарь главы государства отметил, что наши регионы никогда не станут предметом сделок с другими государствами, передаёт РИА Новости.

«Конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок, это исключено», – подчеркнул представитель Кремля.

При этом он убеждён, что уважаемый профессор из Турции может олицетворять официальную точку зрения Анкары.

