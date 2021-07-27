В Москве реорганизуют участок бывшей промзоны «Огородный проезд» - заммэра Ефимов

Южный участок бывшей промзоны «Огородный проезд» в Бутырском районе на северо-востоке Москвы будет реорганизован по проекту «Индустриальные кварталы». Общий объем инвестиций в редевелопмент территории составит 10 млрд рублей, появится более 4 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Площадь южного участка бывшей промзоны «Огородный проезд» в Бутырском районе, подлежащего комплексному развитию, превышает 7 га. Инвестиции в реорганизацию территории на северо-востоке Москвы составят 10 миллиардов рублей, ожидаемый бюджетный эффект - 1,18 миллиарда рублей в год. На месте участка бывшей промзоны появится около 170 тысяч квадратных метров промышленной и общественной застройки, будет создано более 4 тысяч рабочих мест», — сказал заместитель мэра.

Решение о комплексном развитии территории промзоны приняла градостроительно-земельная комиссия Москвы.

Проект позволит преобразить промышленную территорию. На ней появятся 95 тысяч квадратных метров производственной и 75 тысяч квадратных метров общественной застройки. Например, там смогут появиться офисы, банки, магазины, пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Редевелопмент территории завершится в 2028 году.

Всего комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более семи триллионов рублей.