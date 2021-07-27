В Сбербанке рассказали о новом виде мошенничества

Преступники придумали новую схему кражи денег через якобы организованные мессенджерами розыгрыши призов, сообщили «РИА Новости», ссылаясь на Сбербанк. Мошенники предлагают потенциальной жертве выигрыш в несколько тысяч долларов, взамен просят перечислить небольшую сумму за перевод валюты в рубли.

«Новая уловка мошенников — "акция мессенджеров". Злоумышленники объявляют о конкурсе в сети, якобы организованном популярными программами для переписки», - рассказали в Сбербанке. Специалисты пояснили, что после того, как человек перейдет по ссылке, он сразу попадет на фишинговый сайт, где увидит надпись, что призовой фонд акции составляет один миллион долларов

Для желающих принять участие в конкурсе предлагается выбор любого мессенджера на заказ, после чего сайт выдает размер приза – от $10 до $5000. Далее жертва попадает в чат с «администратором», который сообщает пользователю, что тот якобы попал в топ-100 пользователей программы и может получить еще пять денежных призов. Итоговая сумма может быть названа в пределах нескольких тысяч долларов.

После этого злоумышленники сообщают, что по российскому законодательству переводы в валюте запрещены, в этой связи деньги необходимо конвертировать в рубли, за что жертве предлагается перечислить комиссию в несколько сотен рублей. Далее человеку предлагают ввести номер карты, имя владельца, срок действия и код с оборотной стороны, затем подтвердить операцию кодом из смс. После чего мошенники получают доступ ко всем средствам на карте жертвы.

В Сбербанке в очередной раз напомнили, что не следует сообщать данные своих карт никому, даже в случае, если звонивший представляется сотрудником банка.

