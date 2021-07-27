В Центре подготовки космонавтов возбуждено уголовное дело о мошенничестве

В Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, сообщил РБК, ссылаясь на два источника в правоохранительных органах. По предварительным данным ущерб оценивается в 1,4 млн руб.

По рассказу собеседников издания, 24 октября 2012 г. Центр подготовки космонавтов и ФГУП «Спецстройсервис» заключили договор подряда на производство реконструкции и технического перевооружения комплекса сооружений тренажерно-испытательной базы ЦПК. В 2013-2015 гг. заказчик перечислил оговоренную в договоре сумму за работы, которые не были выполнены, говорится в предварительных материалах дела.

Согласно закону, за мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, грозит до десяти лет тюрьмы.

В мае текущего года прошли масштабные проверки в НПО им. Лавочкина и в компании «Управление системных проектов КомпьюЛинк», уточнили собеседники издания. Следователи рассматривают версию о завышении цен или необоснованной выплаты этой компании 299,6 млн руб. при исполнении обязательств по договору. Материалы проверки были направлены в отдел экономической безопасности подразделения МВД.

