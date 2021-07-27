В Ватикане начался суд по делу о коррупции

В Ватикане начался суд над соратником папы римского Франциска, кардиналом Беччиу, которого обвиняют в растрате 350 миллионов евро из церковных средств на покупку недвижимости в Лондоне, сообщает ВВС. 73-летний кардинал Джованни Анжело Беччиу стал самым высокопоставленным священником, попавшим под суд за финансовые преступления.

Кроме кардинала Беччиу, на скамье подсудимых оказались еще девять человек. Их обвиняют в хищениях, вымогательстве, отмывании денег и злоупотреблении служебным положением. В числе обвиняемых оказались швейцарский адвокат, бывший глава финансового надзора Ватикана Рене Бюльхарт и его бывший заместитель Томассо ди Руцца, личный секретарь кардинала Беччиу монсиньор Мауро Карлино, бывший управляющий инвестициями Ватикана Энрико Крассо, бывшая подчиненная кардинала Беччиу Чечилия Маронья. Маронья обвиняется в покупке предметов роскоши на средства, предназначенные на тайные операции Ватикана, в том числе освобождение священников, взятых в заложники в разных странах.

В сентябре, когда стало известно о результатах расследования этой сделки, папа римский уволил кардинала Беччиу с должности – он заведовал пожертвованиями в финансовом секретариате Ватикана.