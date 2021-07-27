Выбор пластиковых окон и мифы о них

Именно поэтому важно купить окна хорошего качества, которые будут служить долгие годы. Также не стоит верить заблуждениям, которые бытуют в обществе по поводу таких изделий.

Миф 1: пластиковые окна на 100 процентов защищают от шума и холода

С физической точки зрения сложно создать конструкцию, которая бы пропускала солнечный свет и полностью защищала от низких температур. Прохлада всё равно будет проникать через микрозазоры. К тому же нельзя полностью лишать помещение естественной вентиляции.

То же самое относится у шумоподавлению. Металлопластиковые окна спасают жителей домов, расположенных рядом с автомагистралями. Но полностью подавить шум не в силах ни одна конструкция.

Миф 2: большее количество камер улучшает качественные показатели

Профиль является основой окна. К нему крепятся стеклопакеты. Между ними расположены так называемые камеры. Их число может доходить до 4. Камеры стеклопакета часто путают с камерами профиля. Число последних может доходить до 8.

Количество камер повышает шумоподавление и теплосбережение. Но если климат в регионе не слишком холодный, не стоит приобретать окно с максимальным количеством полостей. Это лишняя трата денег.

Миф 3: неэкологичность ПВХ-окон

Это ещё одно заблуждение. Если бы ПВХ был опасен, из него не изготавливали бы ёмкости для пищевых продуктов. Многие беспокоятся за безопасность жилища с пластиковыми конструкциями в случае пожара. Но окна из дерева в любом случае более пожароопасны.

Опасения на счёт того, что металлопластиковые окна плохо впишутся в экстерьер здания, тоже напрасны. Ведь их можно покрасить либо декорировать другими способами.

Нюансы выбора

Если помещение хорошо отапливается, то достаточно будет окон с одним пакетом. Лучшей же шумоизоляции способствуют двухкамерные модели с пятикамерным профилем. На шумопоглощение влияет и толщина стёкол. Окна должны быть профессионально установлены.

Также нужно правильно подобрать отливы, уплотнители. К примеру, отливы могут быть стальные, полиэстеровые. Первые дороже, но более устойчивы к воздействию факторов внешней среды. Оконная фурнитура должна быть стальная и хорошо подогнанная.

Кроме того, современный рынок предлагает прогрессивные решения против взлома, а также направленные на безопасность детей.