ЕС вакцинировал от коронавируса большую часть жителей

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первую дозу вакцины от коронавируса получили 70% взрослых жителей ЕС, а полную вакцинацию прошли 57% жителей Евросоюза. При этом чиновник призвала оставшихся жителей ЕС вакцинироваться.

«ЕС сдержал свое обещание.70% взрослых в ЕС получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID19. А 57% уже прошли полную вакцинацию. Но вариант «Дельта» очень опасен. Я призываю всех, кто может, пройти вакцинацию. Для вашего здоровья и для защиты окружающих», – написала она в твиттере.