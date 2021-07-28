Акции дня: бумаги «Новатэка» в тренде на фоне «финрезов» за полугодие

В лидеры торгов вышли акции газовой компании «Новатэк» по итогам торговой сессии в среду, 28 июля. За день бумаги подорожали на +2,91% до 1599,6 рублей за акцию.

Трейдеры проявили интерес к акциям компании на фоне публикации отчетности по итогам первого полугодия 2021 года. Нормализованная чистая прибыль, которая является базой для дивидендных выплат, выросла в 2,2 раза — до 164,731 млрд рублей. Как отметили в компании, показатели выросли на фоне благоприятной макроэкономической ситуации. Это дает основания акционерам ожидать хорошие промежуточные дивиденды.

По итогам 2020 года «дивы» составили 35,56 рубля на одну обыкновенную акцию (355,6 рубля на одну ГДР). Всего было направлено 107,9 млрд рублей на выплаты.

Индекс Мосбиржи вырос на +1,32 % до 3782,28 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,36% до 1616,34 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:14 мск стоила 73,86 доллара за баррель (+0,46%). Российская валюта укреплялась - 73,67 рублей за доллар.