Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке

Выручка компании Apple Inc. в третьем квартале 2021 финансового года (апрель-июнь) повысилась на 36% в годовом выражении, составив $81,4 млрд, говорится в отчете компании. Этот результат стал рекордным для корпорации.

Уточняется, что чистая прибыль Apple за эти три месяца возросла в два раза в годовом выражении: с $11,3 млрд в III квартале 2020 финансового года — до $21,7 млрд.

Более чем в полтора раза выросли продажи в Китае, Гонконге и Тайване (+58%), составив в денежном выражении $14,8 млрд. Выручка в Северной и Южной Америке увеличилась на 33% — $35,9 млрд, в Европе — на 34% до $18,9 млрд, в Японии — на 30% до $6,5 млрд.

По всему миру продажи iPhone компании выросли на 49,8% — до $39,57 млрд. Mac стал продаваться на 17,7% больше (+$8,24 млрд), iPad (+$7,37 млрд или 12%). Выручка от цифровых услуг компании выросла на 33% — до $17,5 млрд.

По данным биржи Nasdaq, с начала текущего года капитализация Apple выросла на 10,6%, составив $2,49 трлн. Прибыль на одну акцию компании выросла вдвое — до $1,30, отметили в Apple.

На фоне показателей отчетности, совет директоров Apple объявил о выплате дивидендов акционерам, зарегистрированным на момент закрытия торговой сессии на бирже Nasdaq 9 августа 2021 г., в размере $0,22 за обыкновенную акцию компании. Дивиденды подлежат выплате 12 августа 2021 г.

