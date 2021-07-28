Байден рассказал о «проблемах» России

Президент США Джо Байден заявил, что Россия испытывает трудности из-за ограниченного характера своей экономики, что повышает угрозу со стороны Москвы, сообщает «Интерфакс». «Я встречался с Путиным, перед которым стоит настоящая проблема – у него экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами, и больше ни с чем. Она восьмая по размеру в мире – он знает, что он в по-настоящему трудном положении, и это, по моему мнению, делает его еще более опасным», – сказал Байден во время выступления перед американским разведывательным сообществом.

Глава Белого Дома также заявил, что американские спецслужбы работают лучше российских и что в России об этом знают. «Как вы все знаете, у меня недавно была встреча с близким другом Владимиром Путиным... Он знает, что вы лучше его собственной команды, и это его сильно беспокоит», – сказал Байден.

Кроме того, Байден в своем выступлении затронул тему Китая, отметив, что он потратил больше времени на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, чем кто бы то ни было. По словам американского президента, Си Цзиньпин «крайне серьезно настроен на то», чтобы сделать Китай ведущей державой мира как в военном, так и в экономическом отношении. При этом Байден высказался за сотрудничество с РФ и КНР по проблемам, угрожающим планете. «Мы должны сотрудничать с такими странами как Россия и Китай по решению кризисов, угрожающих существованию человечества – такими как изменение климата», – сказал президент США.