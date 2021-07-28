CDC: вакцинированные могут заражать коронавирусом

Глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски заявил, что некоторые полностью вакцинированные люди могут передавать штамм «дельта» коронавируса другим людям, сообщает «РИА Новости».

«В последние дни я ознакомилась с новыми научными данными, которые говорят о том, что штамм "дельта" ведет себя совершенно иначе, чем другие штаммы COVID-19. Информация о штамме "дельта", полученная из разных американских штатов и других государств, свидетельствует о том, что в редких случаях некоторые вакцинированные люди, заразившиеся штаммом "дельта" после вакцинации, могут передавать его другим», – сказала Валенски на брифинге. При этом она подчеркнула, что вакцинация предотвращает тяжелое течение болезни, госпитализацию и смерть от заражения коронавирусом.

Ранее CDC рекомендовал вакцинированным жителям районов США с высокой долей заболеваемости COVID-19 носить защитные медицинские маски в помещениях из-за роста заражений штаммом «дельта».