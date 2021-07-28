Чубайс оценил последствия отказа мировой экономики от углеводородов для РФ

Эпоха углеводородов кончилась, объявил на одном из правительственных совещаний спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс, пишет «Независимая газета».

«Человечество приняло решение отказаться от углеводородов. Это революция такого масштаба, которая сопоставима с Английской промышленной революцией, которую мы в школе учили, 18 века», - заявил Чубайс.

По его мнению, отказ мировой экономики от углеводородов может отрицательно сказаться на ВВП России. По его словам, РФ может потерять 10% валового внутреннего продукта.

Чубайс считает, что экспорт является наиболее уязвимой зоной, через которую Россия неизбежно получит воздействие от глобального энергоперехода. При этом политик видит возможности для России удержать позиции на мировом рынке при этом процессе. В частности, возможно нарастить поставки водорода из России в ЕС, поскольку по его прогнозу, к 2030 году масштабы этой торговли в годовом исчислении «приближаются к цифре $20–30 млрд как минимум».

Также Чубайс уверен, что заявленные программой «климатические цели» недостижимы ни по срокам, ни по технологическим, ни по финансовым ограничениям. Напомним, по оценкам Морган Стэнли на достижение ограничения не более 1,5 С° до 2050 г, обозначенного в Парижском соглашении, потребуется 50 трлн. долл. Также прогнозируется рост спроса на никель, алюминий и железо к 2030 году в 13-14 раз, спрос на литий, графит и прочее сырье связанное с аккумуляторами к этому же периоду в 9-10 раз

