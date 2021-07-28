Решетников: экономика России в июне превысила доковидный уровень

Российская экономика превысила доковидный уровень - в июне она на 0,1% превысила допандемийный пик, достигнутый в четвертом квартале 2019 года. Об этом в среду заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, сообщает ПРАЙМ.

"Последние статистические данные говорят о том, что в июне российская экономика превысила доковидный уровень — уровень четвертого квартала 2019 года, плюс 0,1% к тому, скажем так, пику, который был до пандемии", — сказал Решетников на саммите "Россия — исламский мир".

Как отметил министр, темпы восстановления российской экономики хорошие, рост идет по подавляющему числу сфер, за исключением добычи полезных ископаемых.

Вместе с тем и по этому направлению, по его словам, поступают хорошие новости — восстановление добычи нефти будет, согласно последним договоренностям ОПЕК+, чуть более быстрым.

"Мы тоже понимаем, что впереди нас ждет экономический рост, и мы улучшили наши оценки экономического роста. И сейчас будем проводить дальнейший анализ. В общем текущая ситуация вполне внушает оптимизм", — подчеркнул Решетников.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста российской экономики в 2021 году с 3,8%, до 4,4% ожидавшихся им в апреле. В январе 2021 года МВФ прогнозировал рост экономики России в текущем году на уровне 3%. При этом Фонд более пессимистично, чем раньше, оценил рост российской экономики в 2022 году – 3,1% вместо 3,8%.

Оценка роста мировой экономики в текущем году осталась неизменной – 6% (в январе 2021 года рост оценивался в 5,5%, в октябре 2020 года – в 5,2%).

Прогноз МВФ по росту российской экономики в 2021 году совпадает с оценкой ЦБ РФ, который повысил прогноз ее роста до 4,0-4,5% с 3,0-4,0%, одновременно понизив на 2022 год – до 2,0-3,0% с 2,5-3,5%. На этом фоне июльский прогноз Минэкономразвития РФ выглядит более сдержанным – 3,8%, хотя министерство и повысило его с 2,9%. В 2022 году Минэкономразвития ждет рост на 3,2%.