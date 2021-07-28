ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25%

Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Федеральный комитет по операциям на открытом рынке пообещал сохранять этот уровень процентной ставки и далее, пока не будут достигнуты целевые показатели – достижение максимальной занятости на рынке труда и инфляции на уровне 2%.

Кроме того, ФРС заявил о намерении ежемесячно выкупать активы на общую сумму 120 млрд долларов – на 80 млрд государственные казначейские обязательства и на 40 млрд долларов ипотечные бонды.

Решение ФРС совпало с прогнозами аналитиков о сохранение текущей ставки и не оказало существенного влияния на финансовые рынки.