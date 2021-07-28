Google ввел обязательную вакцинацию для своих сотрудников

Корпорация Alphabet, которой принадлежит компания Google, обязала всех сотрудников, работающих в офисах компании, пройти вакцинацию от коронавируса, сообщает ТАСС.

«Любой, кто приходит на работу в наших кампусах, должен будет вакцинироваться. Мы запускаем эту политику в США в ближайшие недели и распространим ее на другие регионы в ближайшие месяцы. Вы получите указания и детали того, как это на вас повлияет, от ваших непосредственных руководителей, мы также направим детали по исключениям для тех, кто не может пройти вакцинацию по медицинским или другим уважительным причинам», – написал директор Google и Alphabet Сундар Пичаи.

При этом Пичаи заявил, что режим удаленной работы по желанию продлевается до 18 октября. «Данное продление даст нам время восстановить работу и при этом обеспечит гибкость для тех, кому это необходимо», – отметил он.